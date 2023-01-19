«Однозначно делал нос»: косметолог рассказала, что изменил во внешности Давид Манукян

Давид Манукян

Давид Манукян. Фото: соцсети 

Исполнитель не скрывает, что добился пресса с помощью хирурга.

Стало известно, какие операции мог сделать артист Давид Манукян, известный под псевдонимом Дава.

Косметолог «разобрала» лицо Давы. Специалист увидела, что знаменитость переделывал нос: 

«Дава однозначно делал нос. Не берусь утверждать делал он его у хирурга или косметолога, но кажется, что у косметолога. Потому что заполнена ямка, и нос на виде все равно наклонен вниз».

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Помимо ринопластики, Манукян баловался филлерами, уверена косметолог.

«При этом он ровнее и аккуратнее. Абсолютно точно скулы и нижняя треть. Плюс он достаточно сильно похудел за счет овала, который выложили филлерами. Ну и, конечно, зубы», – отметила эксперт на своем YouTube-канале.

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