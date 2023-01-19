«Однозначно делал нос»: косметолог рассказала, что изменил во внешности Давид Манукян

Стало известно, какие операции мог сделать артист Давид Манукян, известный под псевдонимом Дава.
Косметолог «разобрала» лицо Давы. Специалист увидела, что знаменитость переделывал нос:
«Дава однозначно делал нос. Не берусь утверждать делал он его у хирурга или косметолога, но кажется, что у косметолога. Потому что заполнена ямка, и нос на виде все равно наклонен вниз».
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Помимо ринопластики, Манукян баловался филлерами, уверена косметолог.
«При этом он ровнее и аккуратнее. Абсолютно точно скулы и нижняя треть. Плюс он достаточно сильно похудел за счет овала, который выложили филлерами. Ну и, конечно, зубы», – отметила эксперт на своем YouTube-канале.