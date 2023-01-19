«Все болит»: исхудавшая Вера Брежнева ужаснула своим видом, выложив домашние фото

Однако 19 января Вера сообщила, что занимается домашними делами. Она забоится о дочке Саре, которая ходит в школу. На новом фото певица предстала в плюшевом домашнем костюме. Она показала исхудавшие ноги. А также бледное лицо. Брежнева нежилась в объятиях со своей собакой.

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