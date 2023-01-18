Севастьянова в облегающих лосинах подчеркнула свой округлый «орех»: наклоняться опасно

Каролина Севастьянова уже давно завершила карьеру. Она в свое время смогла завоевать большое количество медалей и стать олимпийской чемпионкой. Примечательно, что теперь спортсменка много путешествует. Результаты многолетнего труда видны, так как она обладает безупречной фигурой. За жизнью звезды следят сотни тысяч человек.
На этот раз Каролина проводит зимние недели в Монако. Она порой щеголяет в бикини. А для посещения ресторанов и прогулок гимнастка выбирает женственные образы. На этот раз она запечатлелась в тугих лосинах и водолазке. Спортсменка повернулась к камере своим тылом, продемонстрировав округлые формы.
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Каролина. Ее формы снова впечатлили подписчиков. «Ох, это лучший ракурс», «Какая у вас фигура — закачаешься», «Очень тугие лосины, в них опасно приседать», «Худенькая, но формы при ней», «Ох, что за вид», «Смотришься роскошно», «Так должны сидеть лосины», — стали писать пользователи Сети.