Севастьянова в облегающих лосинах подчеркнула свой округлый «орех»: наклоняться опасно

На этот раз Каролина проводит зимние недели в Монако. Она порой щеголяет в бикини. А для посещения ресторанов и прогулок гимнастка выбирает женственные образы. На этот раз она запечатлелась в тугих лосинах и водолазке. Спортсменка повернулась к камере своим тылом, продемонстрировав округлые формы.

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