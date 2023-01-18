Каролина Севастьянова в сапогах-чулках сразила «бесконечными» ногами: у поклонников челюсти отвисли

Каролина Севастьянова редко появляется на красных дорожках. Олимпийская чемпионка по художественной гимнастики в прошлом году снялась в шоу «Звезды в Африке». Она впечатлила других участников своей внешностью и растяжкой. Примечательно, что спортсменка много путешествует. На этот раз она прилетела в Монако.
Обычно Каролина старается выглядеть женственно. Она без стеснения публикует пляжные фото. А для выходов в свет гимнастка выбирает платья. На новом фото она предстала в мини-юбке и и сапога-чулках. Севастьянова подчеркнула свою точеную фигуру. Примечательно, что в смелом наряде ее длинные ноги показались бесконечными.
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены тем, как выглядит Каролина. Многие даже заподозрили звезду в фотошопе. «Это вообще реально?», «Ноги такие худые и длинные», «Ну это прям впечатляет! Фигура потрясающая», «Ох, вот это ноги! Прям инопланетянка», — стали писать в Сети.