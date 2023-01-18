Каролина Севастьянова в сапогах-чулках сразила «бесконечными» ногами: у поклонников челюсти отвисли

Обычно Каролина старается выглядеть женственно. Она без стеснения публикует пляжные фото. А для выходов в свет гимнастка выбирает платья. На новом фото она предстала в мини-юбке и и сапога-чулках. Севастьянова подчеркнула свою точеную фигуру. Примечательно, что в смелом наряде ее длинные ноги показались бесконечными.

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