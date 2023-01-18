Севастьянова в «невидимом» купальнике окунулась в воду, оголив изящные прелести: все ахнули

На этот раз Каролина решила ответить на вопросы поклонников. Она призналась, что характер у нее непростой. Чемпионка также выложила фото, на котором поплескалась в воде. При этом у нее намокли волосы. Спортсменка показала свои хрупкие плечи. Примечательно, что на ней сложно было разглядеть купальник.

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