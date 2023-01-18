Севастьянова в «невидимом» купальнике окунулась в воду, оголив изящные прелести: все ахнули

Каролина Севастьянова уже не участвует в соревнования. В свое время она стала олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике. Но после Игр в Лондоне спортсменка завершила карьеру. Теперь она много путешествует. На этот раз звезда проводит время в Монако. Она делится пикантными кадрами.
На этот раз Каролина решила ответить на вопросы поклонников. Она призналась, что характер у нее непростой. Чемпионка также выложила фото, на котором поплескалась в воде. При этом у нее намокли волосы. Спортсменка показала свои хрупкие плечи. Примечательно, что на ней сложно было разглядеть купальник.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонники были взбудоражены увиденным. Многие решили, что Каролина купалась обнаженной. «Ну что за русалочка», «Прелестная девушка», «Какая вы красотка», «А вы без купальника?», «Прекрасное ведение», «Налюбоваться на вас сложно», — стали писать подписчики.