«Богини не носят трусики?»: Севастьянова игриво задрала подол платья, показав сокровенное – все ахнули

Обычно Каролина без стеснения носит бикини, а для выходов в свет выбирает смелые платья или корсеты. На этот раз гимнастка облачилась в струящееся платье макси в ультрамариновом цвете. Она решила присесть на бордюр во время променада. Севастьянова игриво задрала подол, оголив не только стройные ноги.

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