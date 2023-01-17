«Богини не носят трусики?»: Севастьянова игриво задрала подол платья, показав сокровенное – все ахнули

Каролина Севастьянова уже завершила карьеру. В свое время она была художественной гимнасткой. Ей удалось завоевать множество наград, включая олимпийское золото. На этот раз она устроила путешествие. В свои 27 лет спортсменка катается по дорогим курортам. На этот раз звезда решила удивить публику.
Обычно Каролина без стеснения носит бикини, а для выходов в свет выбирает смелые платья или корсеты. На этот раз гимнастка облачилась в струящееся платье макси в ультрамариновом цвете. Она решила присесть на бордюр во время променада. Севастьянова игриво задрала подол, оголив не только стройные ноги.
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонники просто ахнули. Многие осыпали комплиментами Каролину. «Вот это красота», «Богини не носят трусики?», «Решили так найти парня?», «Просто идеальная», «Шальная императрица», «Ножки прям потрясающие», — стали писать подписчики.