«Богини не носят трусики?»: Севастьянова игриво задрала подол платья, показав сокровенное – все ахнули

Каролина Севастьянова

Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды

Гимнастка удивила поклонников. Она решила пошалить прямо на улице.

Каролина Севастьянова уже завершила карьеру. В свое время она была художественной гимнасткой. Ей удалось завоевать множество наград, включая олимпийское золото. На этот раз она устроила путешествие. В свои 27 лет спортсменка катается по дорогим курортам. На этот раз звезда решила удивить публику. 

Обычно Каролина без стеснения носит бикини, а для выходов в свет выбирает смелые платья или корсеты. На этот раз гимнастка облачилась в струящееся платье макси в ультрамариновом цвете. Она решила присесть на бордюр во время променада. Севастьянова игриво задрала подол, оголив не только стройные ноги.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды

Поклонники просто ахнули. Многие осыпали комплиментами Каролину. «Вот это красота», «Богини не носят трусики?», «Решили так найти парня?», «Просто идеальная», «Шальная императрица», «Ножки прям потрясающие», — стали писать подписчики.

Читайте также