«Новогоднее желание Гектора»: Анна Седокова сделала первую татуировку пятилетнему сыну

Среди последних публикаций личного микроблога исполнительницы Анны Седоковой появилась фотография с татуировкой в виде льва на детской руке.

Оказалось, это для своей родительницы позировал третий ребенок Анны – Гектор. Малыш исполнил свое новогоднее желание. Он попросил подарить ему тату. И Седокова исполнила желание сына.

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Теперь у Гектора есть переводная татуировка.