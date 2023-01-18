«Новогоднее желание Гектора»: Анна Седокова сделала первую татуировку пятилетнему сыну

Среди последних публикаций личного микроблога исполнительницы Анны Седоковой появилась фотография с татуировкой в виде льва на детской руке.
Оказалось, это для своей родительницы позировал третий ребенок Анны – Гектор. Малыш исполнил свое новогоднее желание. Он попросил подарить ему тату. И Седокова исполнила желание сына.
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Теперь у Гектора есть переводная татуировка.
«Напоминаю новогоднее желание Гектора. Теперь отращиваем волосы на дреды», – поделилась Седокова.
Сын Анны Седоковой. Фото: соцсети
Напомним, ранее Алеся Кафельникова показала подросшую красавицу-дочку от Георгия Петришина.