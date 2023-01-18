«Новогоднее желание Гектора»: Анна Седокова сделала первую татуировку пятилетнему сыну

Анна Седокова с сыном

Анна Седокова с сыном. Фото: соцсети 

Теперь наследник певицы собирается менять прическу.

Среди последних публикаций личного микроблога исполнительницы Анны Седоковой  появилась фотография с татуировкой в виде льва на детской руке.

Оказалось, это для своей родительницы позировал третий ребенок Анны – Гектор. Малыш исполнил свое новогоднее желание. Он попросил подарить ему тату. И Седокова исполнила желание сына.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Теперь у Гектора есть переводная татуировка. 

«Напоминаю новогоднее желание Гектора. Теперь отращиваем волосы на дреды», – поделилась Седокова.

Сын Анны Седоковой. Фото: соцсети 

Напомним, ранее Алеся Кафельникова показала подросшую красавицу-дочку от Георгия Петришина.

Читайте также