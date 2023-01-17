Голубоглазый ангел: Алеся Кафельникова показала подросшую красавицу-дочку от Георгия Петришина

Алеся Кафельникова

Алеся Кафельникова. Фото: соцсети 

Малышка уже напоминает свою родительницу-модель.

Среди последних публикаций личного микроблога дочери российского теннисиста Евгения Кафельникова – Алеси Кафельниковой – появилась фотография наследницы знаменитости.

Напомним, Алеся Кафельникова вышла замуж за бывшего возлюбленного актрисы Светланы Ходченковой. Бизнесмен Георгий Петришин стал отцом дочери Алеси Кафельниковой в июле 2021 года.

Родители маленькой принцессы в последнее время живут на Бали. Местный климат нравится модели. Алеся обожает гулять у океана и загорать. Вот и ее дочь Киара в столь раннем возрасте стала обладательницей роскошного загара.

Девочка подросла и стала настоящей красавицей, которая напоминает поклонникам свою родительницу.

Киара Петришина. Фото: соцсети 

Напомним, ранее коллега Алеси Кафельниковой – Анастасия Решетова – переживала за сына, которого меняет Тимати. 

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