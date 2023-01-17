Голубоглазый ангел: Алеся Кафельникова показала подросшую красавицу-дочку от Георгия Петришина

Среди последних публикаций личного микроблога дочери российского теннисиста Евгения Кафельникова – Алеси Кафельниковой – появилась фотография наследницы знаменитости.

Напомним, Алеся Кафельникова вышла замуж за бывшего возлюбленного актрисы Светланы Ходченковой. Бизнесмен Георгий Петришин стал отцом дочери Алеси Кафельниковой в июле 2021 года.

Родители маленькой принцессы в последнее время живут на Бали. Местный климат нравится модели. Алеся обожает гулять у океана и загорать. Вот и ее дочь Киара в столь раннем возрасте стала обладательницей роскошного загара.