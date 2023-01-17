«Художественно растопырилась вместо калитки»: Волочкова в мини-бикини подперла шпагатом массивный забор

Теперь Анастасия то и дело красуется в бикини. Она предпочитает оголять свои прелести на пляже. На этот раз артистка предпочла щегольнуть в золотистом купальнике. Она впервые показала свою виллу. Неожиданно балерина предпочла подпереть массивный забор. Волочкова шпагатом подперла забор, заградив калитку.

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