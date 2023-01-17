«Художественно растопырилась вместо калитки»: Волочкова в мини-бикини подперла шпагатом массивный забор

Анастасия Волочкова уже много лет выступает на сцене. Она регулярно оказывается в центре скандалов. Ко всему прочему, балерина привлекает к себе внимание, то публикуя фото из бани, то расхаживая на публике в откровенных нарядах. Теперь звезда решила отдохнуть на Мальдивах, где предпочитает ходить в купальнике.
Теперь Анастасия то и дело красуется в бикини. Она предпочитает оголять свои прелести на пляже. На этот раз артистка предпочла щегольнуть в золотистом купальнике. Она впервые показала свою виллу. Неожиданно балерина предпочла подпереть массивный забор. Волочкова шпагатом подперла забор, заградив калитку.
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Анастасия Волочкова. Фото: соцсети звезды
Поклонники были поражены. Многие подвергли ее критике, некоторые даже посмеялись над фото.
«Будьте милосердны. Женщина на стену лезет», «Шлагбаум поднят.... заходите», «Художественно растопырилась вместо калитки», «Меня бы так встречала девушка», «Слилась с калиткой», — стали писать подписчики.