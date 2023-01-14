Просто одно лицо: Лера Кудрявцева сделала селфи с подросшей дочкой после воссоединения

За последнюю неделю Лера успела пошопиться, посетить мечети и искупаться в бассейне. Она 15 января оказалась дома. Телеведущая не скрывала, что поправилась. Она воссоединилась с дочкой, по которой скучала. Малышка обняла свою маму. Кудрявцева засветила заколки в волосах. По всей видимости, четырехлетняя Мария сделала ей прическу.

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