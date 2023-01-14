Лера Кудрявцева о смерти Инны Чуриковой: «Уходит поколение гениальных артистов»

Муж Чуриковой Глеб Панфилов едва нашел силы, чтобы ответить журналистам. Он признался, что такого исхода никто не ожидал. Режиссер раздавлен из-за случившегося. Семья артистки выражают соболезнования коллеги и друзья. Яна Чурикова, Юлия Меньшова, а также другие известные персоны скорбят.

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Лера Кудрявцева прокомментировала случившееся. Она тоже тяжело восприняла эту новость.

«Уходит поколение гениальных артистов», – заявила телеведущая.

Напомним, что прощание с Чуриковой состоится в театре «Ленком» 17 января.