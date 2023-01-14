Настя Ивлеева в мокрой футболке оголила грудь: бесстыдно сверкнула своими «спелыми персиками»

Примечательно, что Ивлеева устроила себе отпуск. Она уехала на Мальдивы. 14 января блогерша решила опубликовать пикантные кадры. Она устроила фотосессию в бассейне. Блондинка искупалась в футболке без лифчика. Она обнажила свою грудь, не скрыв даже интимные зоны. Настя чувственно приоткрыла рот, делая селфи.

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