Настя Ивлеева в мокрой футболке оголила грудь: бесстыдно сверкнула своими «спелыми персиками»

Настя Ивлеева уже давно стала знаменитой. Она вела шоу «Орел и решка», а потом начала снимать свои проекты. В прошлом году блогерша не раз отметилась в компании бывшего мужа Элджея. Однако потом она стала искать себе бойфренда на телевизионном шоу. Однако пока звезда предпочитает путешествовать в одиночестве.
Примечательно, что Ивлеева устроила себе отпуск. Она уехала на Мальдивы. 14 января блогерша решила опубликовать пикантные кадры. Она устроила фотосессию в бассейне. Блондинка искупалась в футболке без лифчика. Она обнажила свою грудь, не скрыв даже интимные зоны. Настя чувственно приоткрыла рот, делая селфи.
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Настя Ивлеева. Фото: соцсети звезды
«В ресурсе», – написала звезда.
Поклонники восхитились тем, в какой форме находится Ивлеева. Многих она взбудоражила своими снимками. «А что скрывать то, в Монастыре мы все видели», «Так все уже все в сериале видели. Зачем прикрываться?», «Конкурс мокрых маек был?», «Вот это персики», «Хорошо со всех сторон», — стали писать в Сети.
Настя Ивлеева. Фото: соцсети звезды