Настя Ивлеева показала самый трендовый маникюр 2023 года: скоро с такими ногтями все начнут ходить

Недавно Настя провела время в США. Вдохновленная она вернулась в Москву и уже 10 января блогерша отправилась в салон. Она попросила сделать ей трендовый маникюр. Спустя больше двух часов блондинка похвасталась результатом. Ивлеева показала длинные ногти с прозрачной основой и черными разводами, которые смотрятся словно дымка на кафеле.

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Звезда выбрала квадратную форму. Недавно с такой же формой покрасовалась певица Карди Би. Она также сделала объемные узоры в стиле кэнди. Эксперты заверяют, что это тренд и скоро все будут ходить в такими ногтями.