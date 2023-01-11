Настя Ивлеева показала самый трендовый маникюр 2023 года: скоро с такими ногтями все начнут ходить

Настя Ивлеева

Настя Ивлеева. Фото: соцсети звезды

Блогерша поразила поклонников цветом и формой своих ногтей после возращения из США.

Анастасия Ивлеева давно работает на телевидении. Она стала активно следить за трендами. В гардеробе знаменитости много брендовых вещей и даже винтажных. Недавно она также первая поддержала тренд, который уже покорил жительниц Европы и Америки. Блогерша выщипала брови в тонкие ниточки. А теперь она взялась за ногти.

Недавно Настя провела время в США. Вдохновленная она вернулась в Москву и уже 10 января блогерша отправилась в салон. Она попросила сделать ей трендовый маникюр. Спустя больше двух часов блондинка похвасталась результатом. Ивлеева показала длинные ногти с прозрачной основой и черными разводами, которые смотрятся словно дымка на кафеле.

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Звезда выбрала квадратную форму. Недавно с такой же формой покрасовалась певица Карди Би. Она также сделала объемные узоры в стиле кэнди. Эксперты заверяют, что это тренд и скоро все будут ходить в такими ногтями. 

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