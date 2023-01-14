«Для меня это спасение»: Долина призналась в тяжелой зависимости — звезду вынудили обстоятельства

Певица Лариса Долина призналась, что есть у нее одна зависимость. Она появилась из-за плотного гастрольного графика и уже переросла в тяжелую форму. Звезда сцены признается, что и рада бы бороться с ней, но рабочий ритм не дает этого сделать.

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«Я принимаю снотворное после того, как у меня прошло очень важное мероприятие. Ты возвращаешься домой и не можешь заснуть. Продумываешь, что случилось, как все прошло, начинаешь вспоминать моменты… Из-за этого заснуть категорически не можешь. В результате принимаешь снотворное. Приходится», — поделилась эстрадная певица.

Эмоциональное перенасыщение — не единственный повод принять снотворное.

«Я пью таблетки и в том случае, если мне предстоят длительные перелеты <…> Так как в самолетах я не сплю никогда, снотворное — для меня спасение. Ведь для того, чтобы звучал голос, нужно высыпаться. Для женщины, а тем более для певицы, сон очень важен», — подчеркнула Долина.

Ранее 67-летняя Долина заявила, что не собирается одеваться как бабушка. Наряды, подчеркивающие ее достоинства, — по-прежнему верные спутники артистки.

По материалам prozvezd.info