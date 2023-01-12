Лобода без лифчика сверкнула грудью во всей красе: «кнопочки» торчат из-под ткани

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Теперь Лобода находится на отдыхе. Она стала чаще делится снимками. На этот раз певица запечатлелась в брюках и майке. Она отказалась от лифчика, поэтому засветила грудь во всей красе. Поклонники даже разглядели ее прелести.

«Ой, все видно», «Это чистый соблазн», «Какая фигурка», «А животик сразу пропал», «Тут видно ваши кнопочки», «Очень откровенно смотрится», «Фигура только слаще стала», — прокомментировали пост подписчики.