Лобода без лифчика сверкнула грудью во всей красе: «кнопочки» торчат из-под ткани

Светлана Лобода уже давно стала популярной исполнительницей. И она жила в Москве, но в прошлом году решила покинуть страну. Певица перебралась жить в Европу вместе с дочками. Она дает концерты и порой устраивает себе отпуск, уезжая на море. Недавно артистка удивила фанатов, примерив платье с цветами, в котором ее живот казался округлившимся. Ее сразу заподозрили в беременности.
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Теперь Лобода находится на отдыхе. Она стала чаще делится снимками. На этот раз певица запечатлелась в брюках и майке. Она отказалась от лифчика, поэтому засветила грудь во всей красе. Поклонники даже разглядели ее прелести.
«Ой, все видно», «Это чистый соблазн», «Какая фигурка», «А животик сразу пропал», «Тут видно ваши кнопочки», «Очень откровенно смотрится», «Фигура только слаще стала», — прокомментировали пост подписчики.
Светлана Лобода. Фото: соцсети звезды