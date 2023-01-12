«И пусть весь мир подождет»: Барановская без макияжа и в ситцевом платье предстала с детьми в Мексике

Юлия Барановская уже много лет работает на телевидение. Она стала успешной, когда рассталась с Андреем Аршавиным. При этом Юлия стала одна воспитывать троих детей. Она дружит со многими именитыми персонами. Ей удается путешествовать и уделять время наследникам, несмотря на занятость.
Недавно Юлия устроила отпуск. Она улетела с детьми в Мексику. Теперь телеведущая делится кадрами с курорта. Ей компанию составляют наследники: Артем, Яна и Арсений. Еще недавно они прогуливались по городу и посетили знаменитый отель. А вот 12 января Барановская отметилась в ситцевом платье и с платком на голове. От макияжа она отказалась.
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Юлия Барановская с детьми. Фото: соцсети звезды
«И пусть весь мир подождет, лучшее время — это время проведенное вместе в поисках приключений», — написала звезда.
Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что дети очень похожи на отца. Однако дочка все же пошла в маму. Подписчики также посчитали, что Барановская выглядит так молодо, что ее можно принять за сестру, а не за маму.