«И пусть весь мир подождет»: Барановская без макияжа и в ситцевом платье предстала с детьми в Мексике

Недавно Юлия устроила отпуск. Она улетела с детьми в Мексику. Теперь телеведущая делится кадрами с курорта. Ей компанию составляют наследники: Артем, Яна и Арсений. Еще недавно они прогуливались по городу и посетили знаменитый отель. А вот 12 января Барановская отметилась в ситцевом платье и с платком на голове. От макияжа она отказалась.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».