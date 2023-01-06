Яна мамина копия: Барановская с подросшими сыновьями Аршавина и дочкой отметилась в гостях

Юлия Барановская уже несколько лет активно строит карьеру на телевидении. Она ведет несколько проектов. После расставания с Андреем Аршавиным прошло много лет, но она пока не встретила новую любовь. Свою личную жизнь Юлия держит в секрете. А вот детям она посвящает все свободное время. Ее наследники учатся в школе.
К Новому году Барановская подготовилась заранее. Она украсила дом гирляндами и поставила стильную елку. А вот 1 января телеведущая встретила в гостях у подруги. Она выложила памятное фото, на котором предстала в спортивном костюме. Телеведущая позировала с дочкой Яной, а также сыновьями Артемом и Арсением. Старший сын звезды уже стал выше мамы.
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Юлия Барановская с детьми в гостях. Фото: соцсети звезды
«Леночка, спасибо за самое красивое вкусное уютное и домашнее первое января», – написала Барановская.
Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Многие отметили, что дочка растет ее копией. Другие поразились сходству ее сыновей с отцом.