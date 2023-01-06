Яна мамина копия: Барановская с подросшими сыновьями Аршавина и дочкой отметилась в гостях

К Новому году Барановская подготовилась заранее. Она украсила дом гирляндами и поставила стильную елку. А вот 1 января телеведущая встретила в гостях у подруги. Она выложила памятное фото, на котором предстала в спортивном костюме. Телеведущая позировала с дочкой Яной, а также сыновьями Артемом и Арсением. Старший сын звезды уже стал выше мамы.

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