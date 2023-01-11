Волочкова в едва заметных трусиках взбудоражила поклонников: «сочниками» повернулась к народу

Анастасия Волочковадавно прославилась на всю страну. Она является балериной и бывшей солисткой Большого театра. И в 46 лет блондинка продолжает выступать на сцене, но все чаще она оказывается в центре внимания из-за скандальных ситуаций. Недавно звезда улетела отдыхать на Мальдивы. Она то и дело публикует откровенные кадры.
На этот раз Анастасия решила устроить эротическую фотосессию. Она разделась прямо на пляже, оставшись в едва заметных трусиках. Блондинка встала на колени, прикрыв руками пышную грудь. Она повернулась к народу своим тылом. Стринги лишь подчеркнули ее округлые формы. Волочкова показала всю красоту тела.
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Анастасия Волочкова. Фото: соцсети звезды
Поклонники были ошарашены увиденным. Многие ее осудили за откровенные кадры. «Костюмы Валерия Леонтьева никогда не были такими прозрачными как стринги Анастасии», «Стройная, но показать ни сзади, ни впереди нечего!», «Трусы просто отсутствуют», «Сочники спрячь», — стали писать пользователи Сети.