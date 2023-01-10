Волочкова кокетливо присела под пальмой, схватившись за декольте: «сладкие булочки» все в песке

Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова. Фото: соцсети звезды

Балерина на 18 дней уехала на Мальдивы. Она выложила пикантные кадры, взбудоражив фанатов.

Анастасия Волочкова уже давно строит карьеру. Она смогла стать известной балериной. Артистка давно ушла из Большого театра. Она продолжает регулярно оказываться в центре внимания. Танцовщица держит себя в форме и не стесняется оголяться. Дома она сделала баню, где проводит много времени. 

На этот раз Волочкова решила 18 дней провести на Мальдивах. При этом она заинтриговала поклонников, что скоро у нее состоится свадьба. Теперь балерина красуется в купальнике на пляже. Порой она красуется топлес. 

На этот раз Анастасия присела под пальмой. Она кокетливо улыбалась, прикрыв прелести парео. Артистка руками схватилась за свое декольте. 

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«Мои золотые, спасибо за внимание к моей жизни. Пишите чаще! С вами весело! А со мной не скучно», — написала звезда.

Поклонники подвергли критике кадры. Многие посчитали, что Анастасия специально провоцирует хейтеров.

«Настя, чем груди руками держать, лучше книгу в руки возьмите!», «Купальник потеряла?», «Гладит себя, сидит под пальмой», «Булочки свои в песке изваляла», «Опять полуголая», — стали писать подписчики.

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