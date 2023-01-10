Волочкова кокетливо присела под пальмой, схватившись за декольте: «сладкие булочки» все в песке

На этот раз Волочкова решила 18 дней провести на Мальдивах. При этом она заинтриговала поклонников, что скоро у нее состоится свадьба. Теперь балерина красуется в купальнике на пляже. Порой она красуется топлес.

На этот раз Анастасия присела под пальмой. Она кокетливо улыбалась, прикрыв прелести парео. Артистка руками схватилась за свое декольте.

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