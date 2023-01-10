Волочкова кокетливо присела под пальмой, схватившись за декольте: «сладкие булочки» все в песке

Анастасия Волочкова уже давно строит карьеру. Она смогла стать известной балериной. Артистка давно ушла из Большого театра. Она продолжает регулярно оказываться в центре внимания. Танцовщица держит себя в форме и не стесняется оголяться. Дома она сделала баню, где проводит много времени.
На этот раз Волочкова решила 18 дней провести на Мальдивах. При этом она заинтриговала поклонников, что скоро у нее состоится свадьба. Теперь балерина красуется в купальнике на пляже. Порой она красуется топлес.
На этот раз Анастасия присела под пальмой. Она кокетливо улыбалась, прикрыв прелести парео. Артистка руками схватилась за свое декольте.
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«Мои золотые, спасибо за внимание к моей жизни. Пишите чаще! С вами весело! А со мной не скучно», — написала звезда.
Поклонники подвергли критике кадры. Многие посчитали, что Анастасия специально провоцирует хейтеров.
«Настя, чем груди руками держать, лучше книгу в руки возьмите!», «Купальник потеряла?», «Гладит себя, сидит под пальмой», «Булочки свои в песке изваляла», «Опять полуголая», — стали писать подписчики.