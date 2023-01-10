Неровный загар, глаза скрыли густые брови: Бородина показала, как выглядит без макияжа (видео)

Ксения Бородина уже давно работает на телевидении. У нее появились миллионы поклонников благодаря шоу «Дом-2». Она старается всегда выглядеть идеально. Порой Ксения пользуется услугами стилистов. Она на себе не экономит. Звезда покупает дорогостоящие наряды и возит семью на моря. Новый год она встретила в Таиланде.
10 января Бородина вернулась домой. Она поразилась тому, как холодно в Москве. Дома телеведущая сразу достала теплые вещи. Она запечатлелась в карамельной дубленке и уггах. А вот от макияжа Ксения отказалась. Она решила похвастаться своим загаром.
«Только прилетая сюда понимаю, что ты загорела. Там мне казалось, что я вообще белая. Купальник сменили на куртки теплые, угги, носки, спортивные костюмы. Этом вам не Тай», — поделилась звезда.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонники отметили, что в свои 39 лет Бородина выглядит не так идеально. Одни заметили у нее неровный загар, другие обратили внимание, что брови очень густые, а глаза маленькие.
«Ой, что с кожей? Прям неухоженное выглядит», «Без макияжа не так все лучезарно», «Тут сразу возраст прибавился», «Глаза такие маленькие, под бровями не видно», «Загар тут не спас», — стали писать в Сети.