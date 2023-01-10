Неровный загар, глаза скрыли густые брови: Бородина показала, как выглядит без макияжа (видео)

10 января Бородина вернулась домой. Она поразилась тому, как холодно в Москве. Дома телеведущая сразу достала теплые вещи. Она запечатлелась в карамельной дубленке и уггах. А вот от макияжа Ксения отказалась. Она решила похвастаться своим загаром.

«Только прилетая сюда понимаю, что ты загорела. Там мне казалось, что я вообще белая. Купальник сменили на куртки теплые, угги, носки, спортивные костюмы. Этом вам не Тай», — поделилась звезда.

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