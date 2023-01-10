«Получаем минус лишние килограммы»: Долина щегольнула в мерцающем платье с эффектом стройности и сапожках

Лариса Долина много лет выступает на сцене. Она является одной из лучших джазовых исполнительниц в стране. Певица в свои 67 лет не перестает экспериментировать со стилем. Она смогла похудеть ща последние два года. Теперь артистка без стеснения носит мини-юбки, каблуки и даже короткие шорты. Для съемок она выбирает особенно яркие образы.
Недавно завершились новогодние съемки. Долина решила показать закулисье. Она появилась на репетиции в трикотажном костюме кремового цвета. Певица была без макияжа. А для выступления артистка облачилась в мерцающее платье на запах и блестящие сапожки. Она подчеркнула талию. Лариса Александровна продемонстрировала объемную укладку и пышне ресницы.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. А вот для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценил модельер Наз Маер.
«Платья на запах стройнят, а еще платья на запах при выборе правильной длины (миди, а лучше макси) прекрасно увеличивают рост. И мы получаем минус лишние килограммы, плюс лишние сантиметры.
В данном случае микс платья и сапог удачен, так как и обувь, и наряд - элементы концертного образа. Лично я его бы сделал более классическим, если угодно консервативным. Как уже сказал выше, длину платья выбрал бы иную, а сапоги заменил бы туфлями или босоножками. Получилось бы легче и изящнее», – высказался эксперт.
Лариса Долина. Фото: соцсети звезды
Справка Teleprogramma.pro
Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».
Наз Маер. Фото: Teleprogramma.pro