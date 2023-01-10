«Получаем минус лишние килограммы»: Долина щегольнула в мерцающем платье с эффектом стройности и сапожках

Недавно завершились новогодние съемки. Долина решила показать закулисье. Она появилась на репетиции в трикотажном костюме кремового цвета. Певица была без макияжа. А для выступления артистка облачилась в мерцающее платье на запах и блестящие сапожки. Она подчеркнула талию. Лариса Александровна продемонстрировала объемную укладку и пышне ресницы.

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