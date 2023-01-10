Ходила без юбки, а теперь натянула пуховик: Бородина ахнула, когда вышла из самолета в Москве

На этот раз Бородина встретила Новый год в Таиланде. Она отдыхала с дочками, а также со своей мамой. Телеведущая красовалась в купальнике и щеголяла на пляже без юбки. Примечательно, что на днях бывший муж звезды прилетел в Таиланд с новой возлюбленной. Ксения решила не медлить и покинула курорт.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».