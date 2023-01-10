Ходила без юбки, а теперь натянула пуховик: Бородина ахнула, когда вышла из самолета в Москве

Ксения Бородина уже много лет работает на телевидении. Благодаря шоу «Дом-2» она стала настоящей знаменитостью и сколотила целое состояние. Примечательно, что она развелась со вторым мужем Курбаном Омаровым. После этого Ксения изменила жизнь. Она стала еще чаще путешествовать и покупать дорогостоящие вещи.
На этот раз Бородина встретила Новый год в Таиланде. Она отдыхала с дочками, а также со своей мамой. Телеведущая красовалась в купальнике и щеголяла на пляже без юбки. Примечательно, что на днях бывший муж звезды прилетел в Таиланд с новой возлюбленной. Ксения решила не медлить и покинула курорт.
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Ксения Бородина с дочками. Фото: соцсети звезды
10 января Бородина совершила длительный перелет. Она приехала в Москву и уже в аэропорту подготовилась к резкому перепаду температуры. В столице стоят настоящие морозы до -20 градусов. Она облачилась в пуховик и утеплила детей. Ксения была без макияжа и с падчами под глазами. Ксения не сдержала эмоций.
«Ой, мамочка!» – заявила звезда.
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Первым делом она решила навернуть тазик оливье. С собой телеведущая привезла фрукты, включая манго. Она заявила, что таких свежих и вкусных фруктов не найти в столице. Ксения собралась весь день провести в постели и восстановить силы после путешествия.