Ходила без юбки, а теперь натянула пуховик: Бородина ахнула, когда вышла из самолета в Москве

Ксения Бородина

Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды

Телеведущая вернулась домой после отпуска в Таиланде. Она не ожидала, что попадет в настоящую зиму.

Ксения Бородина уже много лет работает на телевидении. Благодаря шоу «Дом-2» она стала настоящей знаменитостью и сколотила целое состояние. Примечательно, что она развелась со вторым мужем Курбаном Омаровым. После этого Ксения изменила жизнь. Она стала еще чаще путешествовать и покупать дорогостоящие вещи. 

На этот раз Бородина встретила Новый год в Таиланде. Она отдыхала с дочками, а также со своей мамой. Телеведущая красовалась в купальнике и щеголяла на пляже без юбки. Примечательно, что на днях бывший  муж звезды прилетел в Таиланд с новой возлюбленной. Ксения решила не медлить и покинула курорт. 

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Ксения Бородина с дочками. Фото: соцсети звезды

10 января Бородина совершила длительный перелет. Она приехала в Москву и уже в аэропорту подготовилась к резкому перепаду температуры. В столице стоят настоящие морозы до -20 градусов. Она облачилась в пуховик и утеплила детей. Ксения была без макияжа и с падчами под глазами. Ксения не сдержала эмоций. 

«Ой, мамочка!» – заявила звезда.

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Первым делом она решила навернуть тазик оливье. С собой телеведущая привезла фрукты, включая манго. Она заявила, что таких свежих и вкусных фруктов не найти в столице. Ксения собралась весь день провести в постели и восстановить силы после путешествия. 

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