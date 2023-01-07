Бородина встала на колени, блеснув формами в купальнике: сразила фигурой «песочные часы»

На этот раз Бородина уехала в Таиланд. Она наслаждается отдыхом с семьей. Примечательно, что на днях туда приехал и ее бывший муж с новой возлюбленной. Телеведущая на такую новость реагировать не стала. 7 января она выложила фото с пляжа. Ксения в купальнике встала на колени прямо на мокрый песок. Она сверкнула своими прелестями.

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