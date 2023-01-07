Бородина встала на колени, блеснув формами в купальнике: сразила фигурой «песочные часы»

Ксения Бородина уже давно стала популярной телеведущей. Она ведет несколько передач, а после развода с Курбаном Омаровым Ксения стала чаще посещать премии и красные дорожки. Она успевает строить карьеру и растить дочек: Марусю и Теону. А вот о личной жизни звезда теперь умалчивает. Но порой она намекает, что не одинока.
На этот раз Бородина уехала в Таиланд. Она наслаждается отдыхом с семьей. Примечательно, что на днях туда приехал и ее бывший муж с новой возлюбленной. Телеведущая на такую новость реагировать не стала. 7 января она выложила фото с пляжа. Ксения в купальнике встала на колени прямо на мокрый песок. Она сверкнула своими прелестями.
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Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. Многие отметили, что в 39 лет она только стала краше. «Очень красивый купальник», «Вы в шикарной форме находитесь», «Наверное, перебралась на необитаемый остров, чтоб Курбана не встретить!», «Почти как Волочкова», «Какая фигура! Огонь», «Прям эталонная фигура песочные часы», — стали писать в Сети.