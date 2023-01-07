Волочкова грациозно присела на песочек в розовых стрингах: подставила солнцу свои «наливные яблочки»

Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова. Фото: Global Look Press

Балерина восхитила поклонников свои пляжным фото.

Анастасия Волочкова остается одной из самых известных персон в России. Балерина продолжает выступать на сцене. Она не скрывает, что любит быть в центре внимания. Танцовщица в свои 46 лет следит за фигурой и не боится носить смелые наряды. А недавно звезда объявила, что снова готовится к свадьбе. 

Но пока Анастасия устроила себе отпуск. Она купается и загорает на Мальдивах. Примечательно, что балерина уже блеснула фигурой, позируя топлес. Даже туники она выбирает прозрачные, не скрывая свою красоту. Утром 7 января артистка грациозно позировала на пляже. Она села на песок в розовых стрингах и подставила солнцу грудь. 

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Анастасия Волочкова. Фото: соцсети звезды

«Это когда не просто хорошо, а нереально хорошо!» – написала звезда.

Поклонники осыпали ее комлиментами. Многие посчитали фото очень удачным. «На этом фото красиво и между ног ничего не видно хоть», «Цвет купальника классный», «Фигура бесподобная», «Тут все сошлось», «Приличный кадр! Да ладно!» — стали писать подписчики.

 

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