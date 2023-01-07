Волочкова грациозно присела на песочек в розовых стрингах: подставила солнцу свои «наливные яблочки»

Но пока Анастасия устроила себе отпуск. Она купается и загорает на Мальдивах. Примечательно, что балерина уже блеснула фигурой, позируя топлес. Даже туники она выбирает прозрачные, не скрывая свою красоту. Утром 7 января артистка грациозно позировала на пляже. Она села на песок в розовых стрингах и подставила солнцу грудь.

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