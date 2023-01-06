«Перепутала с трусами?»: Бородина в крохотных шортах блеснула «мягким местом» на публике

Ксения Бородина является одной из самых известных телеведущих в стране. Она ведет несколько передач, а также шоу «Дом-2». После развода с Крубаном Омаровым Ксения стала чаще выходить в свет. На этот раз она уехала в Таиланд, чтобы провести время с дочками и родными. Там звезда встретила Новый год.
На этот раз Бородина решила отвести дочек в место, где можно покормить слонов. Она появилась на улице в футболке и суперкоротких шортах. Телеведущая не только оголила стройные ноги, но и свои рельефные ягодицы. Ксения накормила бананами большого слона. Она попала в объектив камеру, не скрыв свои прелести.
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На этот раз поклонники осудили звезду за слишком откровенный наряд. Многие решили, что шорты оказались неудачными. «Ой, а что это за шорты», «Вы всем свою пятую точку показали», «Я понимаю, что курорт, тепло, но такой вид ту мач», «Перепутала с трусами?», «Мама вам ничего не сказала?» — стали писать в Сети.
Напомним, что на днях Омаров приехал с возлюбленной на тот же курорт, что и Бородина.