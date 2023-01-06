«Перепутала с трусами?»: Бородина в крохотных шортах блеснула «мягким местом» на публике

На этот раз Бородина решила отвести дочек в место, где можно покормить слонов. Она появилась на улице в футболке и суперкоротких шортах. Телеведущая не только оголила стройные ноги, но и свои рельефные ягодицы. Ксения накормила бананами большого слона. Она попала в объектив камеру, не скрыв свои прелести.

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