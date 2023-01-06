Пока муж отвлекся: Нюша в мини-юбке из денима игриво засветила мощные бедра

Нюша уже много лет выступает на сцене. Она выпустила множество хитов. Певица признавалась, что раньше ее изнуряли гастроли, но теперь артистка предпочла сделать паузу ради семьи. Она растит двоих детей с мужем Игорем Сивовым. У пары подрастает дочка Серафима-Симба и сын Саффрон, которому всего год.
Не так давно Нюша приезжала в Россиию и даже отметилась на красных дорожках, но Новый год встретила с семьей в Дубае. Певица посещает концерты и видится с друзьями. На этот раз в Сети оказался кадр, где она в мини-юбке из денима игриво засветила бедро и рельефные ноги в лифте. С ней был муж, который в этот момент отвлекся.
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Нюша и Игорь Сивов. Фото: соцсети звезды
Поклонники были восхищены тем, в какой форме находится молодая мама. Примечательно, что в минувшем году Нюша сообщила, что пережила измену. Однако она сохранила семью. Фанаты считают, что после этого ее луки стали более дерзкими. «Какая шаловливая», «Юбка коротковата», «У вас такие мощные ножки», «Ой, вот это кадр», — стали писать в Сети.