Пока муж отвлекся: Нюша в мини-юбке из денима игриво засветила мощные бедра

Не так давно Нюша приезжала в Россиию и даже отметилась на красных дорожках, но Новый год встретила с семьей в Дубае. Певица посещает концерты и видится с друзьями. На этот раз в Сети оказался кадр, где она в мини-юбке из денима игриво засветила бедро и рельефные ноги в лифте. С ней был муж, который в этот момент отвлекся.

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