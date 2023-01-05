«Стильный мальчик»: Нюша с подросшим сыном Саффроном и мужем появилась на концерте Басты в Дубае

Нюша с юных лет выступает на сцене. Она добилась больших высот. Певица в последние годы редко дает концерты, но недавно она объявила, что готовит новый трек. А пока артистка находится в Дубае с семьей. Она занимается спортом и растит двоих детей: дочку Серафиму-Симбу и сына Саффрона. А помогает ей муж Игорь Сивов.
Даже на курорте Нюша не перестает выходить в свет. Она зачастую носит шортики и короткие платья. На этот раз певица отправилась на концерт Басты. Она засняла младшего сына в коляске. Саффрон в брюках Louis Vuitton. Он смотрел на свою маму.
«Стильный мальчик. Привет вам от Саффроши», – написала артистка.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Саффрон Сивов. Фото: соцсети звезды
Сама Нюша нарядилась в полосатый костюм. Она сделала яркий макияж. Танцевал и подпевал артисту Сивов, который пришел в молочном костюме. С ним был один из сыновей от первого брака. Пара наслаждалась красивым вечером. Баста исполнил свои хиты, включая трек «Сансара». Супруги продемонстрировали настоящую идиллию.