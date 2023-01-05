«Стильный мальчик»: Нюша с подросшим сыном Саффроном и мужем появилась на концерте Басты в Дубае

Даже на курорте Нюша не перестает выходить в свет. Она зачастую носит шортики и короткие платья. На этот раз певица отправилась на концерт Басты. Она засняла младшего сына в коляске. Саффрон в брюках Louis Vuitton. Он смотрел на свою маму.

«Стильный мальчик. Привет вам от Саффроши», – написала артистка.

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