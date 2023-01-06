Дразнит бывшего: 39-летняя Бородина в алом мини-платье с принтом «мильфлер» отметилась на Пхукете

Ксения Бородина

Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды

Телеведущая принарядилась для променада в необычном месте.

Ксения Бородина уже больше 18 лет строит карьеру на телевидении. Она в минувшем году стала ведущей новых проектов. После развода с Курбаном Омаровым Ксения стала еще больше путешествовать. Отметив день рождения дочки она сразу уехала с семьей в Таиланд. Там звезда встретила Новый год. 

Обычно Бородина любит хвастаться роскошной жизнью. Она берет несколько чемоданов с нарядами на отдых. Но на этот раз телеведущая почти не публикует фото. Однако 5 января она покрасовалась в алом мини-платье в стиле бэби-долл с принтом «мильфлер». Наряд подчеркнул ее стройные ноги. Ксения позировала у водоема с кувшинками. 

«Не гонись. Притягивай», – написала звезда.

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Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды

Примечательно, что в этот день на Пхукет прилетел и ее бывший муж со своей новой возлюбленной. Некоторые поклонники решили, что Ксения выложила свои фото, чтобы утереть нос экс-супругу. «Какая красота», «Ой, какое милое платье», «А Омар ради вас приехал?», «Странно, что бывший выбрал этот же курорт», — стали писать подписчики.

Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды

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