Дразнит бывшего: 39-летняя Бородина в алом мини-платье с принтом «мильфлер» отметилась на Пхукете

Обычно Бородина любит хвастаться роскошной жизнью. Она берет несколько чемоданов с нарядами на отдых. Но на этот раз телеведущая почти не публикует фото. Однако 5 января она покрасовалась в алом мини-платье в стиле бэби-долл с принтом «мильфлер». Наряд подчеркнул ее стройные ноги. Ксения позировала у водоема с кувшинками.

«Не гонись. Притягивай», – написала звезда.

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