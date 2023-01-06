Переплюнул Меладзе: люди в шоке от подлой выходки Галкина*

Пятый муж Аллы Пугачевой, шоумен Максим Галкин* улетел зарабатывать в Дубае. Правда, что именно, не очень понятно: деньги или дурную славу. Поскольку в жарком мегаполисе артист смог переплюнуть даже Валерия Меладзе, пару дней назад здесь же крупно оскандалившегося из-за украинского лозунга.

Галкин* повторил ту же речевку, что и Меладзе-младший, правда, в отличие от него сделал это не шепотом и озираясь, а так, будто просто поздоровался - во весь голос, не отводя глаз. И добавил: «Меня попросили быть нейтральным, но как я могу быть нейтральным?».

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Россияне после этого в Сети признаются – они шокированы такой подлостью бывшего кумира и главной звезды. В комментариях под новым видео у шоумена в соцсети – вихрь эмоций от возмущенных подписчиков. А экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, припомнив, что отец шоумена был генерал-полковником России, задался вопросом: «Откуда же ты такой выродок, Максим?». Правда, Галкин* вскоре закрыл комментарии.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента