«Я хочу, чтобы вы услышали меня»: Валерий Меладзе оправдался за жуткий скандал в Дубае

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Напомним, скандал разгорелся из-за того, что выступая на новогоднем корпоративе в Дубае, Валерий Меладзе поддался на провокацию и продемонстрировал свое истинное отношение к происходящему в мире.

Из-за скандала Валерия Меладзе уже потребовали лишить российского гражданства и запретить песни в его исполнении на радио и ТВ.