«Я хочу, чтобы вы услышали меня»: Валерий Меладзе оправдался за жуткий скандал в Дубае

Известный вокалист Валерий Меладзе попытался оправдаться за скандал на корпоративе в Дубае.
Певец впервые за долгое время вышел на связь с аудиторией в телеграм-канале и сформулировал свою точку зрения на происходящее в мире. По словам Валерия Меладзе, его мечта - прекращение конфликта двух народов.
«Люди, я хочу, чтобы вы услышали меня и поняли мои слова. Вот уже 10 месяцев я, как и многие другие люди, живу с ощущением тяжести и горя. Так уж вышло, что горячо любимые мной народы находятся в конфликте, в котором гибнут люди. Я не могу и не хочу никого ненавидеть и не пытаюсь кому-то угодить. Я мечтаю лишь о том, чтобы антагонизм прекратился, и между близкими народами установилось согласие. И ради этого я готов отдать все силы», - написал Валерий Меладзе в своем телеграм-канале.
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Напомним, скандал разгорелся из-за того, что выступая на новогоднем корпоративе в Дубае, Валерий Меладзе поддался на провокацию и продемонстрировал свое истинное отношение к происходящему в мире.
Из-за скандала Валерия Меладзе уже потребовали лишить российского гражданства и запретить песни в его исполнении на радио и ТВ.