Татьяна Навкауже давно завершила карьеру в спорте. Она не участвует в соревнования, но продолжает выходить на лед. Чемпионка создает красочные ледовые представления. Недавно состоялась премьера сказки «Историю любви Шахерезады». Ее пришел поддержать муж Дмитрий Песков и многие звезды.
А 5 января Навка сообщила, что покидает Россию. Она поделилась кадром, сделанным в самолете. Фигуристка запечатлелась с младшей дочкой Надеждой Песковой, а также со своей старшей дочкой Сашей Жулиной от прошлых отношений. Оказалось, что они держат путь в Дубай, где этой зимой собралось много российских артистов.
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Татьяна Навка с дочками. Фото: соцсети звезды
«Главные героини "Спящей Красавицы. Легенды Двух Королевств" летят в Дубаи на гастроли нашей волшебной сказки. В предвкушении теплого приема и неповторимой атмосферы.
А я со спокойной душой оставляю "Историю любви Шахерезады" на радость зрителя в надежных руках Елизаветы Туктамышевой! Уверена, что она справится на все и наша сказка приобретет еще одну неповторимую грань волшебства!» – написала Навка.
Поклонники восхитились тем, как выглядит фигуристка. Многие заметили, что Надя подросла и стала еще больше похожа на папу. А вот Саша, по мнению фанатов, унаследовала мамину красоту.