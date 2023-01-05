А 5 января Навка сообщила, что покидает Россию. Она поделилась кадром, сделанным в самолете. Фигуристка запечатлелась с младшей дочкой Надеждой Песковой, а также со своей старшей дочкой Сашей Жулиной от прошлых отношений. Оказалось, что они держат путь в Дубай, где этой зимой собралось много российских артистов.

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