Надя прям Рапунцель: Дмитрий Песков в брюках и свитере появился с подросшей дочкой на премьере шоу Татьяны Навки

Татьяна Навка уже много лет выступает на льду. Она не скрывает, что завершила карьеру, но у нее есть возможность и дальше блистать, катаясь на коньках. Олимпийская чемпионка создает ледовые представления. В этом году во дворце «Мегаспорт» 24 декабря состоялась премьера постановки «История любви Шахерезады».
Многие артисты пришли, чтобы первыми увидеть красочное шоу: Филипп Киркоров с детьми, Ольга Бузова и Юрий Антонов. Не смог пропустить такое событие пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он поддержал свою жену в такой волнительный момент.
Муж Навки был в брюках и свитере модного каштанового цвета. Он пришел с дочкой Надеждой, которая облачилась в джинсы клеш и джемпер. Юная наследница фигуристки отрастила длинные волосы до талии.
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Дмитрий Песков с дочкой и Филипп Киркоров с детьми. Фото: соцсети
Пользователи Сети поразились тому, как выросла Надя. Многие также были восхищены идиллией в семье Навки и Пескова. В этот вечер шоу прошло с оглушительным успехом. Зрители делились восхищенными отзывами. Одни поразились красоте костюмов, другие не ожидали увидеть огонь на льду.