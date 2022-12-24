Надя прям Рапунцель: Дмитрий Песков в брюках и свитере появился с подросшей дочкой на премьере шоу Татьяны Навки

Многие артисты пришли, чтобы первыми увидеть красочное шоу: Филипп Киркоров с детьми, Ольга Бузова и Юрий Антонов. Не смог пропустить такое событие пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он поддержал свою жену в такой волнительный момент.

Муж Навки был в брюках и свитере модного каштанового цвета. Он пришел с дочкой Надеждой, которая облачилась в джинсы клеш и джемпер. Юная наследница фигуристки отрастила длинные волосы до талии.

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