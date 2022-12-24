Надя прям Рапунцель: Дмитрий Песков в брюках и свитере появился с подросшей дочкой на премьере шоу Татьяны Навки

Дмитрий Песков и Татьяна Навка

Дмитрий Песков и Татьяна Навка. Фото: Global Look Press

Фигуристка выступила на льду, представив новое шоу «История любви Шахерезады». Муж и дочка пришли, чтобы ее поддержать.

Татьяна Навка уже много лет выступает на льду. Она не скрывает, что завершила карьеру, но у нее есть возможность и дальше блистать, катаясь на коньках. Олимпийская чемпионка создает ледовые представления. В этом году во дворце «Мегаспорт» 24 декабря состоялась премьера постановки «История любви Шахерезады».

Многие артисты пришли, чтобы первыми увидеть красочное шоу: Филипп Киркоров с детьми, Ольга Бузова и Юрий Антонов. Не смог пропустить такое событие пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он поддержал свою жену в такой волнительный момент. 

Муж Навки был в брюках и свитере модного каштанового цвета. Он пришел с дочкой Надеждой, которая облачилась в джинсы клеш и джемпер. Юная наследница фигуристки отрастила длинные волосы до талии. 

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Дмитрий Песков с дочкой и Филипп Киркоров с детьми. Фото: соцсети

Пользователи Сети поразились тому, как выросла Надя. Многие также были восхищены идиллией в семье Навки и Пескова. В этот вечер шоу прошло с оглушительным успехом. Зрители делились восхищенными отзывами. Одни поразились красоте костюмов, другие не ожидали увидеть огонь на льду. 

Читайте также