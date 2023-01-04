Про мать забыли: Брутян показала, как Прилучный катается на коньках с детьми и читает им сказки на ночь

Зепюр Брутян и Павел Прилучный

Зепюр Брутян и Павел Прилучный. Фото: соцсети 

Возлюбленная актера поделилась трогательными моментами совместного досуга с наследниками Агаты Муцениеце.

В последнее время дети артиста Павла Прилучного не расстаются со второй женой знаменитости.

Прилучный и его возлюбленная вновь опубликовали кадры с прогулки вместе с малышами. Мия и Тимофей Прилучные оставили маму Агату Муцениеце и отправились на каток с отцом и его женой.

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Зепюр Брутян сняла на видео памятные моменты с мужем и его детками. Актриса показала, каким внимательным и заботливым может быть Прилучный. 

После прогулки Зепюр продолжила снимать отцовские будни Прилучного. Павел прочитал книгу о приключениях Тома Сойера своим детям.

Напомним, ранее Павел Прилучный рассказал, в какие моменты дети заставляют его прослезиться.

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