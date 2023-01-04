Про мать забыли: Брутян показала, как Прилучный катается на коньках с детьми и читает им сказки на ночь

В последнее время дети артиста Павла Прилучного не расстаются со второй женой знаменитости.
Прилучный и его возлюбленная вновь опубликовали кадры с прогулки вместе с малышами. Мия и Тимофей Прилучные оставили маму Агату Муцениеце и отправились на каток с отцом и его женой.
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Зепюр Брутян сняла на видео памятные моменты с мужем и его детками. Актриса показала, каким внимательным и заботливым может быть Прилучный.
После прогулки Зепюр продолжила снимать отцовские будни Прилучного. Павел прочитал книгу о приключениях Тома Сойера своим детям.
Напомним, ранее Павел Прилучный рассказал, в какие моменты дети заставляют его прослезиться.