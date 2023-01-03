«Конечно, таю»: Павел Прилучный рассказал, в какие моменты дети заставляют его прослезиться

Исполнитель главной роли в сериале «Закрытая школа» Павел Прилучный признался, что стал более сентиментальным после рождения дочери.

Павел не может отрицать, как дети поменяли его. Особенный след в жизни артиста оставила дочь Мия.

«Когда у меня появилась дочка, я стал смотреть романтические комедии, и лирические ноты в них периодически вызывают у меня слезы. Я стал мягче именно после рождения Мии», – отметил Павел.

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