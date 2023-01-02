Копия отца: бывшая жена Башарова показала фото очаровательного сына от артиста

Экс-супруга скандального артиста Марата Башарова Елизавета Шевыркова выставила в своих соцсетях милый снимок с сыном от актера Марселем. Поклонники звезды были шокированы: мальчик растет копией своего скандально известного папы.

Милое селфи с шестилетним сыном женщина сделала на новогодней вечеринке, которую они посетили вместе. Марсель был одет в белую рубашку, черный костюм с жилетом, а дополнила образ стильная бабочка.

Подписчики в один голос отметили, как похож очаровательный малыш на своего отца. Главное, пишут поклонники, чтобы сын Марата Башарова взял от папы только хорошие качества.

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