Копия отца: бывшая жена Башарова показала фото очаровательного сына от артиста

Экс-супруга скандального артиста Марата Башарова Елизавета Шевыркова выставила в своих соцсетях милый снимок с сыном от актера Марселем. Поклонники звезды были шокированы: мальчик растет копией своего скандально известного папы.
Милое селфи с шестилетним сыном женщина сделала на новогодней вечеринке, которую они посетили вместе. Марсель был одет в белую рубашку, черный костюм с жилетом, а дополнила образ стильная бабочка.
Подписчики в один голос отметили, как похож очаровательный малыш на своего отца. Главное, пишут поклонники, чтобы сын Марата Башарова взял от папы только хорошие качества.
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Сын Башарова вместе с матерью. Фото: Global Look Press
Ранее актер Марат Башаров снова влюблен. После череды скандалов с избиением артист снова пытается построить отношения. Его избранницей стала девушка Анастасия, с которой он познакомился… на рыбалке. При этом актер подчеркнул, что пока жениться на красотке не планирует. Оказывается, они уже год живут вместе гражданским браком.