Марат Башаров ошарашил всех заявлением о новой любовнице

Актер Марат Башаров снова влюблен. После череды скандалов с избиением артист снова пытается построить отношения. Его избранницей стала девушка Анастасия, с которой он познакомился… на рыбалке.
«Мы на рыбалке познакомились. Это была рыбалка актеров. У меня удался хороший клев!» — заявил он в шоу «Звезды сошлись».
При этом Башаров подчеркнул, что пока жениться на Анастасии не планирует. Оказывается, они уже год живут вместе гражданским браком.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».