Марат Башаров ошарашил всех заявлением о новой любовнице

Марат Башаров. Фото: Global Look Press

Марат Башаров. Фото: Global Look Press

Актер признался, что уже год живет с этой женщиной.

Актер Марат Башаров снова влюблен. После череды скандалов с избиением артист снова пытается построить отношения. Его избранницей стала девушка Анастасия, с которой он познакомился… на рыбалке.

«Мы на рыбалке познакомились. Это была рыбалка актеров. У меня удался хороший клев!» — заявил он в шоу «Звезды сошлись».

При этом Башаров подчеркнул, что пока жениться на Анастасии не планирует. Оказывается, они уже год живут вместе гражданским браком.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Читайте также