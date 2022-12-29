Идеальный монохром: Подольская в белоснежной шубке и сапожках привела сына Преснякова на ледовое шоу

Наталья Подольская уже много лет выступает на сцене. В ее копилке много песен. Порой артистка выступает вместе с мужем Владимиром Пресняковым.
У пары подрастают сыновья: семилетний Артемий и двухлетний Иван. Несмотря на свою занятость, певица успевает совмещать карьеру и материнство.
В последнее время Наталья старается больше времени уделять сыновьям. Она нарядила с ними елку и упаковала подарки. Певица также успела подобрать праздничный наряд. А вот 29 декабря она отправилась на премьеру ледового шоу «Волшебник страны Оз» в Москве, которое создал Илья Авербух.
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На мероприятии Подольская щегольнула в белоснежной шубе и сапогах в тон. Она привела с собой сына Артемия.
В постановке роль Дороти исполняет двукратная чемпионка мира, серебряный призер олимпийских игр, Евгения Медведева. А также для зрителей выступили именитые российские фигуристы: олимпийский чемпион Роман Костомаров, чемпионы мира Оксана Домнина и Максим Шабалин.
Подольская осталась в восторге от постановки. Напомним, что она успела поработать с Авербухом, так как участвует в шоу «Ледниковый период».
Наталья Подольская с сыном. Фото: соцсети звезды