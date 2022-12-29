Идеальный монохром: Подольская в белоснежной шубке и сапожках привела сына Преснякова на ледовое шоу

Наталья Подольская

Наталья Подольская. Фото: соцсети звезды

Певица посетила премьеру нового проекта Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз».

Наталья Подольская уже много лет выступает на сцене. В ее копилке много песен. Порой артистка выступает вместе с мужем Владимиром Пресняковым.

У пары подрастают сыновья: семилетний Артемий и двухлетний Иван. Несмотря на свою занятость, певица успевает совмещать карьеру и материнство. 

В последнее время Наталья старается больше времени уделять сыновьям. Она нарядила с ними елку и упаковала подарки. Певица также успела подобрать праздничный наряд. А вот 29 декабря она отправилась на премьеру ледового шоу «Волшебник страны Оз» в Москве, которое создал Илья Авербух. 

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На  мероприятии Подольская щегольнула в белоснежной шубе и сапогах в тон. Она привела с собой сына Артемия. 

В постановке роль Дороти исполняет двукратная чемпионка мира, серебряный призер олимпийских игр, Евгения Медведева. А также для зрителей выступили именитые российские фигуристы: олимпийский чемпион Роман Костомаров, чемпионы мира Оксана Домнина и Максим Шабалин. 

Подольская осталась в восторге от постановки. Напомним, что она успела поработать с Авербухом, так как участвует в шоу «Ледниковый период».

Наталья Подольская с сыном. Фото: соцсети звезды

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