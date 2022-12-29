Идеальный монохром: Подольская в белоснежной шубке и сапожках привела сына Преснякова на ледовое шоу

В последнее время Наталья старается больше времени уделять сыновьям. Она нарядила с ними елку и упаковала подарки. Певица также успела подобрать праздничный наряд. А вот 29 декабря она отправилась на премьеру ледового шоу «Волшебник страны Оз» в Москве, которое создал Илья Авербух.

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На мероприятии Подольская щегольнула в белоснежной шубе и сапогах в тон. Она привела с собой сына Артемия.