Продолжает скрывать лицо: Регина Тодоренко запечатлелась с подросшим крохой-сыном на руках

Регина Тодоренко уже давно стала знаменитой телеведущей. Она продолжает работать и снимает свои проекты. В этом году жена Влада Топалова снова стала мамой. Она родила второго сына Мира. А также у нее растет четырехлетний сын Михаил. В декрете звезда почти не была. Она вернулась к съемкам и даже стала участницей шоу «Ледниковый период».
В декабре Регина то и дело посещает светские рауты, веселится с подругами и ездит на новые съемки. Но она старается уделять внимание детям. Примечательно, что 28 декабря утро телеведущая начала с приятного момента. Она взяла на руки своего младшего сына. Лицо Мира артистка продолжает скрывать. Тодоренко показала, сколько подарков прислали ее детям.
«Ну это просто! День какой-то вообще крутой! Какие подарки нам пришли! Как классно! Давай разбирать! Мир, скажи: дайте мне! Что там у вас есть?» — сказала она.
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Поклонники восхитились тем, какая Регина заботливая мама. Многие разглядели пухлые ножки ее сына, а также отрастающие волосики на голове. «Сладкий карапуз у вас растет», «Какая вы милая без макияжа», «Мир уже большой», «Когда покажете его личико?», «Одного видели, зачем второго прятать?» — стали писать в Сети.
Регина Тодоренко с сыном. Фото: соцсети звезды