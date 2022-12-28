Продолжает скрывать лицо: Регина Тодоренко запечатлелась с подросшим крохой-сыном на руках

В декабре Регина то и дело посещает светские рауты, веселится с подругами и ездит на новые съемки. Но она старается уделять внимание детям. Примечательно, что 28 декабря утро телеведущая начала с приятного момента. Она взяла на руки своего младшего сына. Лицо Мира артистка продолжает скрывать. Тодоренко показала, сколько подарков прислали ее детям.

«Ну это просто! День какой-то вообще крутой! Какие подарки нам пришли! Как классно! Давай разбирать! Мир, скажи: дайте мне! Что там у вас есть?» — сказала она.

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