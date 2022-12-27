Не сидит без работы: Иван Ургант вручил награду футболисту Александру Кокорину в Дубае

Оказалось, что Ургант приехал в Дубай. Накануне он там появилась на премии, где стал ведущим вместе с Мариной Кравец. Телеведущий вручил награду футболисту Александру Кокорину. Именно спортсмен выложил снимки, на которых предстал с Иваном.

Как оказалось, он не сидит без работы. После награждения Кокорин посетил ресторан Nusr-Et. Именно в этом заведении работает известный турецкий шеф-повар Нусрет Гекче.

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