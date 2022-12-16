Лишился работы: Урганта убрали с мероприятия за сутки до начала – замену нашли быстро

Шоумен, телеведущий Иван Ургант лишился работы буквально за сутки до начала мероприятия. Организаторы решили заменить ведущего и отказались от услуг экс-ведущего Первого канала, заменив его на других звезд. Об этом сообщает StarHit.

Речь идет о новогоднем мероприятии «Дзена» в Москве. Организаторы не уведомляли никого о своем решении убрать Урганта, поэтому многие участники узнали про то, что Ивана не будет, непосредственно перед началом. Заменой шоумена стали его напарник по «Вечернему Урганту» Дмитрий Хрусталев и блогер Ида Галич.

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Ранее Ургант лишился места в «Золотом граммофоне». Он много лет был его бессменным ведущим, однако в этот раз все кардинально изменилось. Также с весны не выходит его авторское шоу на Первом канале.