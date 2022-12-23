«У меня свой пластический хирург»: Филипп Киркоров рассказал о кардинальном преображении

Исполнитель Филипп Киркоров заявил во время светского выхода о недавней пластической операции.
Поклонники поп-короля гадали, что предшествовало посвежевшему внешнему виду Киркорова. Знаменитость ответил, что ни одна диета так его не преображает, как «инъекции молодости».
«Самое яркое, что произошло за последнее время, – моя неземная красота. У каждого свой диетолог, психолог, а у меня свой пластический хирург. Он всегда со мной, он мой Бог, он моя молодость и вечная красота», – признался Киркоров в беседе с Super.ru.
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«Возраст берет свое, но сегодня есть отличные средства косметологии, которые лицу с экрана дают возможность хорошо выглядеть», – рассказал Филипп Киркоров о своей любви к уколам красоты.
Напомним, ранее подруга и коллега Филиппа Киркорова – Ольга Бузова – пожаловалась на лишний вес.