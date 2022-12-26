«Дошло, что муж не вернется»: Лена Миро порадовалась за Агату Муцениеце

Агата Муцениеце

Агата Муцениеце. Фото: соцсети 

Писательница похвалила спортивную фигуру актрисы.

Блогера Лену Миро на этот раз привлекала артистка и бывшая жена Павла Прилучного — Агата Муцениеце.

Миро отметила подтянутое тело актрисы. По словам звездного критика, Муцениеце двигается в правильном направлении: подальше от бывшего мужа и комплексов. 

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Миро уверена, что в скором времени экс-возлюбленная Прилучного найдет своего принца.

«До Агатки дошло, что муж не вернется. Что делать в такой ситуации? Пойти в спортзал, а потом сделать себяшку в зеркале. Женщина она молодая, метаболизм быстрый. Полгода-год и можно будет фоткаться, не стыдясь ручек-сосисок», — высказалась Миро в своем блоге.

Напомним, ранее Агата Муцениеце похвасталась преображением. Знаменитость действительно не забывает про спорт и уже может похвастаться результатами тренировок.

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