«Дошло, что муж не вернется»: Лена Миро порадовалась за Агату Муцениеце

Блогера Лену Миро на этот раз привлекала артистка и бывшая жена Павла Прилучного — Агата Муцениеце.

Миро отметила подтянутое тело актрисы. По словам звездного критика, Муцениеце двигается в правильном направлении: подальше от бывшего мужа и комплексов.

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Миро уверена, что в скором времени экс-возлюбленная Прилучного найдет своего принца.