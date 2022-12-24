«Минутка самолюбования»: Агата Муцениеце позировала в белье, чтобы похвастаться стальным прессом

Исполнительница главной роли в сериале «Закрытая школа» Агата Муцениеце разместила в личном миркрблоге кадр в откровенном образе.

Агата позировала в одном нижнем белье перед зеркалом. Муцениеце не стыдно показать свое тело перед фолловерами. Так как у актрисы есть пресс, которому позавидуют многие.

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