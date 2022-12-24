«Минутка самолюбования»: Агата Муцениеце позировала в белье, чтобы похвастаться стальным прессом

Агата Муцениеце

Агата Муцениеце. Фото: Global Look Press 

После участия в шоу «Ледниковый период» и расставания с бывшим мужем Павлом Прилучным актриса похудела и теперь не желает набирать лишние килограммы.

Исполнительница главной роли в сериале «Закрытая школа» Агата Муцениеце разместила в личном миркрблоге кадр в откровенном образе.

Агата позировала в одном нижнем белье перед зеркалом. Муцениеце не стыдно показать свое тело перед фолловерами. Так как у актрисы есть пресс, которому позавидуют многие.

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«Минутка самолюбования», – подписала снимок Агата.

Напомним, ранее идеальным телом похвасталась другая актриса Наталья Рудова. Коллега Агаты Муцениеце затянула потуже свои сочные формы платьем с откровенным декольте.

Агата Муцениеце в белье. Фото: соцсети 

Поклонники Агаты остались в восторге от свежего образа знаменитости. Они оставили слова восхищения в комментариях под фото:

«Вот это фигура!», «А Прилучный обзавидуется», «Хороша», «Пресс просто космос».

 

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