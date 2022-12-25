Вирусный танец: Дженна Ортега снимала знаменитую сцену из «Уэнсдэй», заразившись «ковидом»

Танец Уэнсдэй Аддамс из нового сериала Netflix «Уэнсдэй» в исполнении молодой актрисы Дженны Ортега мгновенно стал вирусным в Сети. А недавно 20-летняя актриса призналась, что в тот день, когда она снимала эти экстравагантные пляски, у нее был положительный тест на CoViD-19. То есть, вирусной сцена была еще до премьеры шоу.
Это заявление чуть было не вызвало скандал – зрители возмутились: неужели на съемочной площадке не соблюдались протоколы безопасности?!
Создатель сериала Майлз Миллар поспешить успокоить публику, назвав эту ситуацию раздутой.
«У нас были чрезвычайно строгие протоколы по коронавирусу, которые действовали на протяжении всего танца, — цитирует шоураннера издание The Hollywood Reporter. - У Дженны был отрицательный результат за день до этого, и только потом пришел положительный тест. И как только об этом стало известно, ее выпроводили со съемочной площадки и отправили в карантин, я думаю, дней на десять».
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Напомним, хореографию своей героине Дженна поставила сама. Сериал «Уэнсдэй» за месяц стал третьим по популярности шоу Netflix, больше просмотров только у «Очень странных дел» (4-й сезон) и «Игры в кальмара».