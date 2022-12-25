Вирусный танец: Дженна Ортега снимала знаменитую сцену из «Уэнсдэй», заразившись «ковидом»

Танец Уэнсдэй Аддамс из нового сериала Netflix «Уэнсдэй» в исполнении молодой актрисы Дженны Ортега мгновенно стал вирусным в Сети. А недавно 20-летняя актриса призналась, что в тот день, когда она снимала эти экстравагантные пляски, у нее был положительный тест на CoViD-19. То есть, вирусной сцена была еще до премьеры шоу.

Это заявление чуть было не вызвало скандал – зрители возмутились: неужели на съемочной площадке не соблюдались протоколы безопасности?!

Создатель сериала Майлз Миллар поспешить успокоить публику, назвав эту ситуацию раздутой.