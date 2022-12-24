Сын Михаила Ефремов появился на красной дорожке в потрепанном свитере

Несмотря на то, что до Нового года остается ровно неделя, в Москве продолжают проходить светские мероприятия. 24 декабря в кинотеатре прошла премьера показа мультфильма «Иван царевич и серый волк». На ковровой дорожке появились знаменитости. Впервые за долгое время предстал на публике Никита Ефремов.
На публике актер предстал в потрепанном свитере горчичного цвета. Сын Михаила Ефремова не переставал улыбаться. Он находился в хорошем настроении. Корреспондент сайта Teleprogramma.pro оказался на светском мероприятии.
«Надел папин свитер. В тюрьме спер», – пошутил Никита.
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Никита Ефремов. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
Артист дал понять, что скучает по отцу. Напомним, что Михаил Ефремов находится в тюрьме. Он попал в ДТП, когда был в нетрезвом состоянии. Водитель автомобиля, в который врезался актер, погиб. Теперь он работает обычной швеей в зоне, потеряв своих поклонников во время судебных разборок и своего неоднозначного поведения. Добавим, что артист принес извинения семье погибшего.