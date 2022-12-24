Сын Михаила Ефремов появился на красной дорожке в потрепанном свитере

На публике актер предстал в потрепанном свитере горчичного цвета. Сын Михаила Ефремова не переставал улыбаться. Он находился в хорошем настроении. Корреспондент сайта Teleprogramma.pro оказался на светском мероприятии.

«Надел папин свитер. В тюрьме спер», – пошутил Никита.

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