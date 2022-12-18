«Это просто счастье»: Никита Ефремов сделал публичное заявление после эфира на телеканале «Россия 1»

В это воскресенье, 18 декабря, на телеканале «Россия 1» вышел в эфир финальный гала-концерт девятого сезона Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица».
Вместе с юными талантами на сцене этим вечером выходили знаменитые артисты театра, кино, балета и оперы, современные музыкальные исполнители и звезды мировой величины. Поддержать финалистов конкурса пришли композитор Александра Пахмутова, дирижер Юрий Башмет, телеведущий и доктор биологических наук Николай Дроздов, народные артисты Александр Домогаров, Евгений Стеблов, Владимир Ильин, заслуженная артистка России Юлия Пересильд и другие.
Финалист «Синей птицы» Владислав Тюкин исполнил песню «Нежность» Александры Пахмутовой и Николая Добронравова, аккомпанировала ему за роялем автор музыки, 93-летняя Александра Пахмутова.
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Актер Никита Ефремов впервые со сцены прочитал стихи своего деда, известного, ныне покойного артиста Олега Николаевича Ефремова.
«Читать лирические стихи моего деда, да еще стоять на сцене вместе с великой Пахмутовой – это просто счастье! Это замечательный проект», - высказался Никита Ефремов.
Дарья Златопольская, Александра Пахмутова и Никита Ефремов с финалистом конкурса «Синяя птица». Фото: «Россия 1»
Победителями девятого сезона и обладателями легендарной статуэтки «Перо Синей птицы» и главного приза - миллиона рублей стали: иллюзионист Даниил Поточкин, танцор Анатолий Ворошилов и вокалистка Мария Панюкова.