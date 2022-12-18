«Это просто счастье»: Никита Ефремов сделал публичное заявление после эфира на телеканале «Россия 1»

В это воскресенье, 18 декабря, на телеканале «Россия 1» вышел в эфир финальный гала-концерт девятого сезона Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица».

Вместе с юными талантами на сцене этим вечером выходили знаменитые артисты театра, кино, балета и оперы, современные музыкальные исполнители и звезды мировой величины. Поддержать финалистов конкурса пришли композитор Александра Пахмутова, дирижер Юрий Башмет, телеведущий и доктор биологических наук Николай Дроздов, народные артисты Александр Домогаров, Евгений Стеблов, Владимир Ильин, заслуженная артистка России Юлия Пересильд и другие.

Финалист «Синей птицы» Владислав Тюкин исполнил песню «Нежность» Александры Пахмутовой и Николая Добронравова, аккомпанировала ему за роялем автор музыки, 93-летняя Александра Пахмутова.

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