Никита Ефремов появился на красной дорожке в потрепанном свитере

Несмотря на то, что до Нового года остается ровно неделя, в Москве продолжают проходить светские мероприятия. 24 декабря в кинотеатре прошла премьера показа мультфильма «Иван царевич и серый волк». На ковровой дорожке появились знаменитости. Впервые за долгое время предстал на публике Никита Ефремов.
На публике актер предстал в потрепанном свитере горчичного цвета. Сын Михаила Ефремова не переставал улыбаться. Он находился в хорошем настроении. Корреспондент сайта Teleprogramma.pro оказался на светском мероприятии.
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Никита Ефремов. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro