Сын Ефремова признался, что не хочет участи своего отца: пьянство и тюрьма вместо славы

У Михаила Ефремова совсем недавно было все — слава, любовь зрителей, деньги и хорошая работа в театре. Однако беспробудные пьянки сделали свое дело: заслуженный артист уселся за руль и устроил смертельное ДТП.

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Теперь он работает обычной швеей в зоне, потеряв своих поклонников во время судебных разборок и своего неоднозначного поведения. Напомним, артист то каялся в грехах, то пытался всеми силами избежать наказания, в общем, явно вел себя не по-мужски.

Оказалось, что его сын Никита Ефремов взял печальный опыт отца на вооружение и решил отказаться от пагубной привычки. Артист даже работает со специалистом, чтобы избавиться от алкогольной зависимости, сообщает КП. Он пришел к выводу, что сам справиться с этой проблемой не в состоянии.