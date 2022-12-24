«Никаких завещаний»: Пономаренко при жизни отказался распределять свое наследство

Александр Пономаренко был звездой «Кривого зеркала». Он выступал с братом Валерием. Близнецы придумывали смешные сценки. Но в последние годы он уже не выступал. Оказалось, что Александр болен раком. И несмотря на то, что он старался надеется на лучшее, победить недуг ему не удалось. 24 декабря стало известно о смерти звезды.
Примечательно, что за месяц до смерти Пономаренко дал последнее интервью для передачи Андрея Малахова. Тогда он не только признавался, что мечтает вернуться на сцену, но и что думает о смерти. Однако артист не стал заранее распределять свои имущество.
«У нас обстановка такая: никаких завещаний, никаких временных границ! Боремся, живем полноценно, ценим каждый день! Не зацикливаемся на диагнозе, потому что жизнь состоит не только из этого!» – говорил Александр.
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Напомним, что у артиста осталась жена Анна, которая родила ему сына Германа и дочку Любовь. Супруга буквально кормила его рук, когда он похудел на 20 кг. Они скромно жили в Ростовской области. Порой к Пономаренко приезжал его брат, который тоже построил семью.
Отметим, что пока неизвестно дата и место прощания с артистом. Эта информация будет сообщена дополнительно.
Александр Пономаренко с женой. Фото: кадр из шоу «Малахов»