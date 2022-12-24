«Никаких завещаний»: Пономаренко при жизни отказался распределять свое наследство

Александр и Валерий Пономаренко

Александр и Валерий Пономаренко. Фото: Global Look Press

24 декабря юморист умер. У него остались жена и дети.

Александр Пономаренко был звездой «Кривого зеркала». Он выступал с братом Валерием. Близнецы придумывали смешные сценки. Но в последние годы он уже не выступал. Оказалось, что Александр болен раком. И несмотря на то, что он старался надеется на лучшее, победить недуг ему не удалось. 24 декабря стало известно о смерти звезды. 

Примечательно, что за месяц до смерти Пономаренко дал последнее интервью для передачи Андрея Малахова. Тогда он не только признавался, что мечтает вернуться на сцену, но и что думает о смерти. Однако артист не стал заранее распределять свои имущество. 

«У нас обстановка такая: никаких завещаний, никаких временных границ! Боремся, живем полноценно, ценим каждый день! Не зацикливаемся на диагнозе, потому что жизнь состоит не только из этого!» – говорил Александр. 

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Напомним, что у артиста осталась жена Анна, которая родила ему сына Германа и дочку Любовь.  Супруга буквально кормила его рук, когда он похудел на 20 кг.  Они скромно жили в Ростовской области. Порой к Пономаренко приезжал его брат, который тоже построил семью. 

Отметим, что пока неизвестно дата и место прощания с артистом. Эта информация будет сообщена дополнительно. 

Александр Пономаренко с женой. Фото: кадр из шоу «Малахов»

Читайте также