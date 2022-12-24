«Никаких завещаний»: Пономаренко при жизни отказался распределять свое наследство

Примечательно, что за месяц до смерти Пономаренко дал последнее интервью для передачи Андрея Малахова. Тогда он не только признавался, что мечтает вернуться на сцену, но и что думает о смерти. Однако артист не стал заранее распределять свои имущество.

«У нас обстановка такая: никаких завещаний, никаких временных границ! Боремся, живем полноценно, ценим каждый день! Не зацикливаемся на диагнозе, потому что жизнь состоит не только из этого!» – говорил Александр.

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