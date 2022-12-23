«Жалеть о том, что сделала»: Наталья Рудова обтянула сочный бюст алым платьем с глубоким вырезом

Исполнительница главной роли в сериале «Татьянин день» Наталья Рудова разместила в личном микроблоге откровенный кадр. Знаменитость позировала, едва не обнажив «лисьи носики».

Рудова выбрала для домашней фотосессии красное платье на тонких лямках. Обтягивающий наряд выгодно подчеркнул выдающиеся формы блондинки.

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«Лучше жалеть о том, что сделала», – подписала Наталья снимок в алом платье.

Такой фразой Наталья Рудова ответила на вопрос о любимой цитате.